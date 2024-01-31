İletişim Başkanlığı 25 kata sığamadı!

Başında Altun’un olduğu İletişim Başkanlığı’na ‘genişleme’ ödeneği verildi. 25 katlı binanın fiziki kapasitesinin artırılması için 57 milyon TL harcanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Muhalefetin, “İktidar adına kamuoyundaki algıyı yönetiyor” gerekçesiyle çalışmalarını eleştirdiği İletişim Başkanlığı, 25 katlı mevcut binasına sığamadı. Başkanlık, hizmet binalarının fiziki kapasitesinin artırılması için 145 milyon TL’lik ödenek aldı.

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanlığı döneminde, firari Akın İpek’e ait Atlantik A.Ş.’ye verilen ve yurt olarak kullanılan Ankara Çukurambar’daki binaya 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından el konuldu. Binanın mülkiyeti Hazine’ye geçti. Binanın kullanımı Temmuz 2020’de İletişim Başkanlığı’na verildi. Bu yıl itibarıyla personel sayısı bine yaklaşan İletişim Başkanlığı’na 25 katlı bina yetmedi. Binanın fiziki kapasitesinin artırılması için 100 milyon TL’nin üzerinde kaynak kullanılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yatırım Programı’na, İletişim Başkanlığı için toplam 145 milyon TL ödenek yazıldı. Ödeneğin 57 milyon TL’sinin bu yıl içinde Ankara’daki 25 katlı binanın fiziki kapasitesinin artırılması için kullanılacağı öğrenildi. Başkanlığın, taşradaki hizmet binalarının modernizasyonu için ise bu yıl bütçesinden 23 milyon TL’lik pay aldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı, 2024 Yılı Yatırım Programı’ndan, “Muhtelif işler” için ise 65 milyon TL’lik payı kaptı. Böylelikle başkanlığın yatırım programından aldığı toplam pay 145 milyon TL olarak kaydedildi.

İletişim Başkanlığı’nın kullanımına verilen binanın bulunduğu alan, daha önce de tartışma konusu oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2016’da İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuru ile Gökçek’in söz konusu alan için yaptığı tahsisin soruşturmasını talep etse de, bakanlık Yavaş’ın iddialarını işleme koymadı.