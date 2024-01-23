İletişim Başkanlığı yalanladı: Erdoğan ile Hafize Gaye Erkan görüşmeyecek

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görüşeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Erdoğan'ın, bugün Hafize Gaye Erkan ile görüşeceği öne sürülmüştü.

Erkan hakkında iddialar üzerine, Erkan’ın ekonomi yönetimine zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve Erdoğan'ın bunu işleme koyacağı öne sürülmüştü. Bir diğer iddia ise Erdoğan'ın hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı yönündeydi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak” iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.