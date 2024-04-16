İletişim Başkanlığı, yandaş yazarın 'Erdoğan-Şimşek' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yandaş yazar Fuat Uğur'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı, yandaş yazar Fuat Uğur'un AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında gerginlik yaşandığına ilişkin iddiasının 'yalan' olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Uğur'un TV100'de bugün yayımlanan "Bayram bitti, artık Mehmet Şimşek rüzgârı esecek! Sürprizlere hazır olun" başlıklı yazısında yer alan bir iddiayı yalanladı.

Uğur, yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" ifadelerine yer verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Uğur'un yazısında yer alan iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek Erdoğan ve Şimşek arasında herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı ifade edildi.