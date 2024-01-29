İlgezdi: Aday olmak için istifa etmedim, başka partiden aday olmayacağım

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." dedi.

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." dedi.

tv100'de canlı yayına katılan İlgezdi, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma sırasında İlgezdi, yerel seçimde başka bir partiden aday olup olmayacağı yönündeki soruya "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." diyerek yanıt verdi.

"ŞABAN BEY'İN İDDİA ETTİĞİ YALAN VE YANLIŞTI"

İlgezdi "Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'den geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun." demesi üzerine Sevinç "Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi." dedi.

SEVİNÇ İLE İLGEZDİ ARASINDA TARTIŞMA

Bunun üzerine İlgezdi "İstiyorsan seninle özel bir program yapalım. PM'yi konuşalım. Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan." dedi. İlgezdi'nin sözlerine üzerine Sevinç ile arasında tartışma yaşandı.

"İMAMOĞLU BANA BUNU TEBLİĞ EDEMEZ"

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nin üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez." diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Hacır'ın "Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." diyerek yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Yarkadaş Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yarkadaş İlgezdi'nin 7 partinin ortak adayı olacağını söylediğini açıklamıştı. Yarkadaş, şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. @tv100 için az önce İlgezdi ile konuştum. İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi. İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve “Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” dedi."