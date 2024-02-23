İlhan Cihaner belge paylaştı: İliç soruşturması iddialarına 4 maddelik yanıt

Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan göçüğün ardından, madenle ilgili kendisi tarafından 2008 yılında başlatılan soruşturmaya yönelik iddialara yanıt veren Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, soruşturma sürecinde talimat verdiği savcının rüşvet aldığını ve rüşvet soruşturmasında takipsizlik kararı verildiğini anımsattı. Soruşturmaya yönelik belgeler paylaşan Cihaner, "Benim tutuklanma sürecimde hem çevre suçu hem de rüşvet suçu soruşturmasının adeta üstü örtülmüştür" dedi.

Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve 24. 26. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İlhan Cihaner, kentte görev yaptığı dönemde yürüttüğü ve Çöpler Altın Madeni’nde siyanürle altın aradığı iddialarının soruşturulmasını istediği sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cihaner, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat'ta meydana gelen çökmenin ardından, ilgili soruşturmanın tekrar gündeme geldiğine vurgu yapan Cihaner, bazı hesapların soruşturmaya ilişkin yanlış iddiaları öne sürdüğünü kaydetti.

"Soruşturmayı kendisinin başlatmadığı" ve "altın aranmasında siyanür kullanılmadığı" iddialarına yanıt veren Cihaner, soruşturmaya ilişkin belgeleri sundu.

TEST AŞAMASINDA DAHİ 60 KG SİYANÜR KULLANILDI

Soruşturmanın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde kendi talimatı ile 5 Şubat 2008 tarihinde başlatıldığını kaydeden Cihaner, maden tam kapasite faaliyete geçmeden zaten siyanür kullanılacağının belli olduğunu, daha kolon testi aşamasında en az 60 kilogram siyanür kullanıldığını belirtti.

İliç savcısı tarafından soruşturmanın savsatılması ve rüşvet iddiaları üzerine ilgili savcı hakkında soruşturmayı yine kendisi yürütürken, dosyanın bakanlık tarafından müfettişlere verildiğine vurgu yapan Cihaner, "Benim tutuklanma sürecimde hem çevre suçu hem de rüşvet suçu soruşturmasının adeta üstü örtülmüştür" ifadesini kullandı.