İlhan Cihaner, CHP genel başkan adaylığından çekildi

CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, yeni genel başkanın seçileceği oylamaya saatler kala adaylıktan çekildi. Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" diye konuştu.

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, adaylıktan çekildi.

Dün CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Cihaner'in seçimlerden çekildiği bildirildi.

Cihaner, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" ifadesini kullandı.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratıldığını savunan Cihaner, "Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" dedi.

Cihaner'in "X" sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ! Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz."

Kamuoyuna ve 38.Kurultay delegelerine,

CHP’nin değerli üyelerine



Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici… — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) November 4, 2023

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda, Cihaner'in çekilme kararının ardından 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor.

38. Olağan Kurultay, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile gerçekleştiriliyor.