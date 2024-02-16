İliç Belediye Başkanı Gürbüz: Yeğenim de göçük altında

Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan çökmenin ardından toprak altında kalan işçileri arama-kurtarma çalışmalarının belirli bir noktaya getirildiğini ifade eden İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, yeğeninin de göçük altında olduğunu bildirdi.

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında" dedi.

Belediye Başkanı Gürbüz, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMALAR BELLİ BİR NOKTAYA GELDİ"

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı" dedi.

MADEN OCAĞINDAKİ ÇÖKME

2021 yılında 50 ton siyanürlü suyun sızmasına rağmen kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç alanında 13 Şubat'ta çökme meydana gelmiş, işçiler göçük altında kalırken tehlikeli kimyasallar toprağa karışmıştı. İçişleri Bakanlığı 667 çalışandan 9’una ulaşılamadığını bildirmişti.