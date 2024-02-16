İliç'teki maden faciası | Bakan Bayraktar, 'çatlak' iddiasını doğruladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan çökmenin ardından toprak altında kalan işçileri arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 9 işçiden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu doğru mu?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesinin ardından toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

9 işçiden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettiklerini bildiren Bayraktar, "Bir nebze sabır bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu doğru mu?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" şeklinde konuştu.

Bayraktar ayrıca heyelan riskinin de kısmen devam ettiğini kaydetti.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Şu anda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere 8 yönetici, personel adliyeye sevk edildi. İdari soruşturma kapsamında ifade verecekler. Burada bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Şirketin üst düzey yöneticilerinin hepsi şu anda burada. Bizimle ortak uyumlu çalışmaya devam ediyorlar. Heyelan riski kısmen devam ediyor."

MADEN OCAĞINDAKİ ÇÖKME

2021 yılında 50 ton siyanürlü suyun sızmasına rağmen kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç alanında 13 Şubat'ta çökme meydana gelmiş, işçiler göçük altında kalırken tehlikeli kimyasallar toprağa karışmıştı. İçişleri Bakanlığı 667 çalışandan 9’una ulaşılamadığını bildirmişti.