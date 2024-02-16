Maden faciasıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madenciliğe ait Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

9 İŞÇİYE HALEN ULAŞILAMADI

13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesinin ardından toprak altında kalan 9 işçiye ise hala ulaşılamadı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Arama çalışmaları 4. gününde 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 5 yer altı radarıyla sürdürülüyor.