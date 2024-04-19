İliç'te toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. 13 Şubat'ta gerçekleşen maden faciasında 9 işçi toprak altında kalmış, 5 Nisan'da işçilerin ilkinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Toprak altındaki 7 işçiye ise hala ulaşılamadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Facianın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık.



Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 19, 2024

Bayraktar, 5 Nisan'da da İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirmişti.