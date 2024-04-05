İliç'teki maden faciasında 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasında toprağın altında kalan dokuz işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Toprak altındaki dokuz işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Manganez ocağında olduğu tahmin edilen Yıldız’ın kuzeni Doğukan Yıldız naaşın toprağın altından çıkarıldığını söyledi. Yıldız’ın altı yıldır bu madende çalıştığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "İliç'te kayıp 9 madenciden bir işçinin cansız bedenine ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.