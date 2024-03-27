İliç'teki maden faciası: Taşeron işçiler maskesiz çalışıyor

Bilirkişi raporuna göre, Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 madencinin kimyasal içeren liç yığınının altında kaldığı maden faciasındaki toprağı tahliye eden taşeron işçiler maskesiz ve korumasız çalışıyor.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta 9 kişinin kimyasal içeren liç yığınının altında kaldığı maden faciasına ilişkin bilirkişi raporunda, “göçükle birlikte bu alanda çalışan veya yaşayan kişilerde ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk oluşturduğu" tespiti yapıldı.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından maden faciası için talep edilen bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de arasında bulunduğu yetkililer 'kusursuz' bulunurken, Kanadalı yetkili Iain Ronald Guille ve mühendislerin olduğu 9 kişi 'asli kusurlu' bulundu.

Rapora göre, Anagold Madencilik firması ''kasten veya taksirle çevreyi kirletme suçu'' işledi. Sabırlı Deresi'ne akan liç yığının toprak ve yeraltı sularında kirliliğe sebep olacağına işaret edilirken firmanın 'asli kusurlu' olduğu ifade edildi.

ZEHİRLİ KİMYASIN FIRAT HAVZASINA KARIŞMA RİSKİ VAR

Raporda, siyanürün, "toprağa, suya ve havaya karışması sonucu" insan sağlığı üzerinde ciddi etikler yapabileceği vurgulanırken söz konusu riskle ilgili ifadelere yer verildi:

"21 Haziran 2022’de siyanür solüsyonu borusunun patlaması sonucunda tonlarca kimyasalın çevreye yayılma riski de düşünülürse, göçükle birlikte bu alanda çalışan veya yaşayan kişilerde ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk taşımaktadır. Topraktaki siyanür ve ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi sınır değerleri aşması durumunda, toprağın bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kayma ile beraber toprak içeriğinde bulunan solüsyondaki başta siyanür olmak üzere çok sayıda zehirli kimyasalın Fırat Havzası’na karışma riski bulunmaktadır."

Facianın meydana geldiği günden bu yana, arama-kurtarma ve yığın liç toprağının taşınma işlemi kısa süreli ara verilse de şu an devam ediyor. Maden ocağının sahibi Anagold Madencilik, 19 Şubat'ta çalışanlarına 1 Nisan’a kadar idari izin verdiğini duyurmuştu.