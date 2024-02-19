İliç'teki kayıp 9 işçi bir haftadır bulunamadı: Ekipler iki noktaya yoğunlaşıyor

Erzincan'da, Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan göçüğün ardından toprak altında kalan kayıp işçileri arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Kayıp 9 işçiyi bulmak için yürütülen çalışmalar, toprağın kaydığı dere yatağında ve manganez ocağında yoğunlaştırılıyor. Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı alanda dere yatağı ve liç alanından alınan toprak, kamyonlarla maden sahasındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde yığın liç maden alanının çökmesi sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 700 civarında personel katılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yer altı radarıyla yürütülüyor.

Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı alanda dere yatağı ve liç alanından alınan toprak, planlama doğrultusunda, kamyonlarla aynı maden sahası içerisinde manganez ocağının yanındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor.

Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak çalışmalara destek veriyor.

EKİPLER ÇALIŞMALARI İKİ NOKTADA YOĞUNLAŞTIRDI

Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılıyor.

Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor.

Heyelan riskine karşı güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede ayrıca toprak ve su analizleri de yapılıyor.

6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, 13 Şubat'ta yığın liç maden alanının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.