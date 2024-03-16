İliç'teki maden faciası: İşçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı.

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Göçük altında kalan 9 işçiye ise 1 aydan uzun süredir ulaşılamadı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında."