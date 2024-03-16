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İliç'teki maden faciası: İşçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı.

Çevre
  • 16.03.2024 16:08
  • Giriş: 16.03.2024 16:08
  • Güncelleme: 16.03.2024 16:19
Kaynak: Haber Merkezi
İliç'teki maden faciası: İşçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Göçük altında kalan 9 işçiye ise 1 aydan uzun süredir ulaşılamadı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında." 

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