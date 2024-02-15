İliç'teki maden faciasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 8'e yükseldi.
İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 kişi daha yakalandı.
Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
9 İŞÇİYE ULAŞILAMIYOR
Kadanalı SSR Mining ve Türk şirket Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni'nde çıkarılıp istiflenen siyanürlü toprak, 13 Şubat günü kaydı.
Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan siyanürlü toprağın altında kaldı. İşçileri arama çalışmaları sürerken, bölgeye giriş çıkışlar yasaklanmış durumda.