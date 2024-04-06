İliç'teki maden faciasında cansız bedenine ulaşılan işçi defnedildi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden olan 33 yaşındaki Uğur Yıldız, bugün toprağa verildi.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen liç yığını çökmesinde hayatını kaybeden ve cansız bedenine faciadan 53 gün sonra ulaşılabilen 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız, bugün toprağa verildi.

Bir buçuk yıl önce Gamze Yıldız (30) ile evlenen Uğur Yıldız için bugün cenaze tören, düzenlendi.

Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyündeki cemevindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız'ın ailesi ile görüşerek başsağlığı diledi. Yıldız'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Göçük altında kalan diğer 8 işçinin cenazesine henüz ulaşılamadı.