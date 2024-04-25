İlk kulis bilgileri ortaya çıktı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur' şarkılı göndermesinin adresi neresi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkılı mesajına dair kulis bilgileri ortaya çıktı. Kulislere göre Bahçeli'nin paylaşımının asıl nedeni, 'Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı... Bahçeli'nin mesajının "AKP'nin oy oranının gerilemesindeki neden MHP" şeklindeki tespitlere de bir yanıt olduğu belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkılı mesajı dikkat çekti. Mesajın adresinin neresi olduğuna ilişkin tartışma başlarken, ilk kulis bilgileri de ortaya çıktı.

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yalnız başına yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı. Tayfur'un şarkı sözleri şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum, sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun?

"Hainsin" diyorsam söyleten sensin



Sana söylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin



"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin

Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

"Vefasız" diyorsam söylеten sensin



Sana söylediğim sözlеre kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

MESAJIN ADRESİ NERESİ?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, MHP'nin paylaştığı videoya ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

"Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı yer, Ankara'da bir spor kulübünün tesisleri" bilgisini paylaşan Canova, şunları söyledi:

"Öğrendiğime göre hemen her gün fırsat buldukça akşam üzeri yürüyüş yapıyor. Evinde düştüğü için kolu sargıya alınmıştı. Tamamen iyileştiği bilgisini edindim. Zaten dün yayınlanan görüntüde de kolunda artık sargı olmadığı görülüyor. Aslında o görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeni de TBMM'deki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası, 'Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı. Sağlıklı olduğunu o görsel ile vurguladı Devlet Bahçeli."

Şarkının sitem dolu sözlerine dikkat çeken Canova, şunları aktardı:

"MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim; Devlet Bahçeli'nin TBMM 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkı ile vermeye çalıştığı mesajın da kodları var. İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma, karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak Meclis'e gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Bahçeli'nin bu tutumuna karşın ilgili konumda olanların güçlü ve net bir tavır koyamadığı ifade ediliyor." İkinci neden ise yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranı gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin birtakım tespitler. Bu tespitler bazı eski AK Partili kurmaylarca da açıktan yapıldı. En son Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonunda gazetecilere 'AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi' dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine. Güç kazandırdığı yönünde ve varlığını işbirliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekûn reddediliyor."

"İTTİFAKI BOZMAYIZ"

Canova, MHP kaynaklarının "Biz Cumhur İttifakı'nı bozmayız" dediğini aktardı. Canova, "Bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın" şeklinde bir tepkinin de olduğunu aktardı.