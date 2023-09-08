İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın kaptanı oldu

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, milli takımın yeni kaptanı oldu.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu. 32 yaşındaki Türk asıllı orta saha oyuncusu, kaptanlık pazubentiyle ilk maçına yarın Japonya karşısında çıkacak.

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hansi Flick, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında İlkay'ın takımın birinci kaptanı olduğunu açıkladı. Flick, ikinci kaptanın ise Bayern Münih'ten Joshua Kimmich olacağını ve bu ikilinin 'saha içindeki liderler' olacağını ifade etti.

Yarın akşam Wolfsburg'da oynanacak maçta Japonya'ya karşı 68. milli maçına çıkacak İlkay Gündoğan ise takımın birinci kaptanı seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı olmak büyük onur" dedi.

Eine riesige Ehre, neuer Kapitän des @DFB_Team sein zu dürfen ©️🇩🇪💪🏼 || A big honour to be the new captain of the German national team ©️🇩🇪💪🏼 pic.twitter.com/ozKRHHgSwv — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) September 8, 2023

"NEUER İÇİN EN ÖNEMLİ KONU SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Hansi Flick, gazetecilerin milli takımın önceki kaptanı Manuel Neuer'in takıma dönmesi durumunda kimin sahaya kaptan olarak çıkacağı sorusuna ise "Manuel için şu an en önemli konu sağlığına kavuşmak zorunda olması" diyerek yanıt verdi.