İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın kaptanı oldu

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu. 32 yaşındaki Türk asıllı orta saha oyuncusu, kaptanlık pazubentiyle ilk maçına yarın Japonya karşısında çıkacak.

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hansi Flick, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında İlkay'ın takımın birinci kaptanı olduğunu açıkladı. Flick, ikinci kaptanın ise Bayern Münih'ten Joshua Kimmich olacağını ve bu ikilinin 'saha içindeki liderler' olacağını ifade etti.

Yarın akşam Wolfsburg'da oynanacak maçta Japonya'ya karşı 68. milli maçına çıkacak İlkay Gündoğan ise takımın birinci kaptanı seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı olmak büyük onur" dedi.

Eine riesige Ehre, neuer Kapitän des @DFB_Team sein zu dürfen ©️🇩🇪💪🏼 || A big honour to be the new captain of the German national team ©️🇩🇪💪🏼 pic.twitter.com/ozKRHHgSwv