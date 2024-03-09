İlkokulda davullu semazenli eğitim

MEB eğitime Ramazan ayarı getirdi. ÇEDES kapsamında okullara gönderilen yazıda iftar programı ve söyleşiler düzenlenmesi istendi. Ataşehir’de bir okulda ise çocuklarla semazenli iftar programı yapılacağı öğrenildi.

Deniz GÜNGÖR

Ramazan ayı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesiyle tüm okulları imam hatipe çevirmek isteyen bakanlık eğitim programlarının arasına Ramazan etkinlerini sıkıştırdı.

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda Ramazan’da söyleşi, iftar organizasyonları, tiyatro etkinlikleri ve süslemeler yapılması istendi.

DERS YERİNE DAVUL, HURMA, SEMAZEN

Ataşehir’de bulunan Fetih Borsa İstanbul İlkokulu’nda ÇEDES kapsamında Ramazan ayı için etkinlik çizelgesi hazırlandı. Buna göre Ramazan’ın ilk günü öğrenciler davul çalıp ve mani okuyarak sınıfları gezecek ve hurma dağıtacak. Hazırlanan oruç çizelgelerine ise oruç tutulan günlerin işaretlenmesi istendi.

Program kapsamında 22 Mart’ta sınıflarda öğrenci ve velilerin katılacağı iftar etkinliği düzenlenmesi planlandı. Osmanlı döneminde iftara gelenlere hediye verilen ‘diş kirası’ geleneğinin uygulanması hedeflendi. Bir başka çarpıcı madde ise okulda çocuklara semazen gösterisi ve ney dinletisi oldu.

Ramazan ayında her güne ayrı bir etkinlik planlandı. Bu kapsamda ev ödevi de verildi. İşte onlardan birkaçı;

• Teravih namazını öğreniyoruz. Teravih namazı öncesi/sonrası ailece limonata içiyoruz.

• Mukabele kavramını öğreniyoruz. Kuran okuyoruz ve dinliyoruz.

• Maninin ne demek olduğunu öğreniyoruz. Davulcu gibi evde maniler söylüyoruz.

• Peygamberimizin şemailini öğreniyoruz ve onu düşünerek bir günümüzü geçiriyoruz.

• ‘Kadir Gecesi’ tesbih yapılıp ve salavat getiriyoruz.

• Sahura kalkalım. Tekne orucu tutalım.

• Teravih namazı için camiye gidelim.

• Ailemizle salavat yarışı çekelim.

“EĞİTİMİN AKSAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Okullarda gerici projelerin önü arkası kesilmediğini ifade eden Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, ÇEDES’in “Dindar ve kindar nesil yetiştirme” projesi olduğunu söyledi. Bu yolla eğitim öğretimin aksatıldığını savunan Çalık, “Laik eğitim fiilen yok edildi. Cuma namazına ya da hafta sonları vakit namazlarına çağrı yapılıyor. Eğitimi Diyanet ve cemaatler yönetiyor, yönlendiriyor” dedi. Çalık sözlerini şöyle tamamladı: “6-9 yaş arası çocukların zorlandığı bu projenin, onların eğitim ve gelişimleri açısından hiçbir yararı yok. Çocukları ve toplumun tümünü zapturapt altına alan dinci uygulamalara karşı çıkmaya, laik ve bilimsel eğitimi kazanma mücadelesine devam edeceğiz.”

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KELOĞLAN DA ORUÇ PEŞİNDE

Fetih Borsa İstanbul İlkokulu’nun Ramazan ayı kapsamında çocukların okuyacağı kitap listesi de hazırladı. Kitaplar şu şekilde:

• “Keloğlan oruç peşinde”

• “Kalbimin süsü oruç”

• “Ramazan ve çocuk”

• “Oruç tuttum sevinçten uçtum”

• “Zeynep Ramazanı çok sevdi”

• “Bizim evde Ramazan”

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OKULDA EĞİTİME CUMA ARASI

Okullara imamlar ve gerici dernekler sokulurken bir yandan da toplu namaz etkinlikleri düzenleniyor. İstanbul Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü’ne gönderdiği yazıda “Üsküdar Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler ile öğretmen ve personelin cuma namazı kılması için gereken şartların sağlanmasını ve iznin verilmesini” talep etti. Müftülük bu talebe onay verirken Üsküdar Ortaokulu’nda cuma namazı kılınacağını bildirdi.