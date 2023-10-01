İmam hatibe talep azalıyor

Dini ve mesleki eğitime talep, iktidarın tüm teşviklerine karşın azaldı. İmam hatip liselerinde 617 bin olan öğrenci sayısı 579 bine, meslek liselerinde 1 milyon 833 bin olan öğrenci sayısı 1 milyon 772 bine düştü.

Mustafa BİLDİRCİN

Ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısında 2022 ve 2023 yılları arasında yaşanan değişim, iktidarın dayatmalarının öğrenci ve velilerin tercihlerini etkilemediğini ortaya koydu. İktidarın politikaları ve MEB’in tüm yönlendirmelerine karşın imam hatip ve meslek liselerindeki öğrenci sayısında çarpıcı düşüş yaşandı.

Büyük öğrenci kaybının yaşandığı dini eğitimde okul sayısının artması ise iktidarın veli ve öğrencilerin tercihlerine rağmen okullaşma politikası yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi veriler, eğitim alanında yaşanan tahribatı da gün yüzüne çıkardı.

ÖĞRENCİ AZALDI OKUL ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, iktidarın tüm yönlendirmelerine karşın imam hatip lisesindeki öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim dönemine göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 37 bin 972 azaldı. 2022’de 617 bin 278 olan imam hatiplerdeki öğrenci sayısı, 2023 yılında 579 bin 306’ya kadar geriledi. İmam hatiplerdeki öğrenci kaybına karşın okul sayısı artırıldı. 2022 yılında bin 694 olan imam hatip lisesi sayısı, 2023 yılında bin 715’e çıkarıldı.

MESLEKİ EĞİTİMDE DE BENZER TABLO

Benzer bir tablo, dini eğitim ile birlikte iktidarın eğitim yatırımlarından büyük pay alan mesleki eğitimde de yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde mesleki ve teknik liselerde 1 milyon 833 bin 717 olan öğrenci sayısı tüm teşvik ve yönlendirmelere rağmen 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azaldı. MEB, 2023 yılı itibarıyla mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 1 milyon 772 bin 627’de düştüğünü açıkladı. Lise kademesinde mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin 1 milyon 549 bin 728’sinin resmi mesleki ve teknik lisesi, 151 bin 655’inin özel mesleki ve teknik lisesi, 71 bin 244’ünün ise mesleki açıköğretim lisesinde olduğu bildirildi.