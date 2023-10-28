İmamlar hedef koydu

Fatsa Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile her din görevlisinin en az 10 gence ulaşması için kolaylık sağlanmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okullara talimat yazısı yolladı.

İsmail ARI

İktidarın gerici eğitim politikalarıyla çocuklar ve gençler dini eğitim kıskacına alınıyor. Ordu’daki Fatsa Müftüsü Aziz Bul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile okullara gönderilen imamlara kolaylık sağlanmasını istedi. Müftünün 18 Ekim’de yolladığı yazıda, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, manevi danışmanlık kapsamında çalışmalar yürütmek Diyanet’in önemli bir hizmet alanını oluşturmaktadır. Bu nedenle, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü sistemini ülke genelinde aktif hale getirmek ve gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla her bir din görevlimizin en az 10 gence ulaşmasını ve rehberlik etmesini sağlamak üzere görevlilerimize gerekli kolaylığın sağlanmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise 25 Ekim’de tüm okullara “Müftülük görevlilerine gerekli kolaylığı sağlayın” şeklinde bir talimat yazısı gönderdi.

LAİKLİK KARŞITLIĞI

“Toplumsal yaşamı ve eğitim sistemini tamamen dini söylemler üzerinden biçimlendirme uygulamalarına her geçen gün yenilerinin” eklendiğini vurgulayan Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Laik eğitim karşıtı adımlar Cumhuriyetin 100. yılında özellikle hız kazandı. Cumhuriyet’in 100. yılını coşku ile kutlamaya çalıştığımız bu günlerde, Cumhuriyet’in olmazsa olmazı laiklik ilkesine aykırı bu tutum ve durum kabul edilemez. Değişik din, mezhep, inanç ve dünya görüşünden öğrencilere, devletin eşit ve tarafsız olması gerekmektedir. Devletin bütün inanç, kimlik ve dünya görüşleri karşısında eşit ve tarafsız olması gerekirken, belli bir inanç sisteminin kurallarını ve değerler sistemini her fırsatta bir dayatma haline getirdiği bu tutumunu da kabul etmeyeceğiz.”