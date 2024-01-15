İmamlar okullarda, öğrencilerse camide

‘ÇEDES projesi’ kapsamında imamlar okullara girmeye devam ederken öğrencilerin de camilere götürüldüğü belirlendi. Eskişehir’de bir imam, öğrencilere “konferans” verdi.

Deniz GÜNGÖR

“Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi adı altında okullara imamların girmesine tepkiler sürerken öğrenciler camilere götürülmeye, imamlar okullarda “konferans” vermeye devam ediyor. Muğla’dan Aydın’a Mardin’den Eskişehir’e kadar birçok şehirde öğrencilerin bir yandan ÇEDES kapsamında camilere sabah namazına götürüldüğü bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul pansiyonlarında düzenlenen dini programlara dahil edildiği ortaya çıktı.

SABAH NAMAZI KILDIRDILAR

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de Durdubey Merkez Camisi’ne sabah namazı için götürüldüğü ortaya çıktı. Orhaneli İlçe Müftülüğü’nün paylaşımında, “Namazdan sonra Diyanet Gençlik Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik Spor Müdürü, Okul Yöneticileri, Orhaneli Müftülüğü Manevi Danışmanları ve Gençlik Koordinatörünün de katıldığı programda üçayların önemi, Ramazana hazırlıklar, kandiller vs. konular anlatıldı. Programa katılanlara ilçe müftülüğümüz tarafından çorba ikram edildi” denildi.

ÖĞRENCİLERE KONFERANS

ÇEDES kapsamında pilot illerden biri olan Eskişehir’deki Gündüzalp Ortaokulu’nda ise Hilal Camisi imamı Yunus Alkan’ın öğrencilere okulda konferans verdiği ortaya çıktı. Okulun internet sitesindeki paylaşımında Alkan’ın öğrencilerle, “adap, nezaket ve saygı” konusunda “sohbet” gerçekleştirdiği aktarıldı. Mardin’de de Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kız ve erkek pansiyonlarında dini program düzenlendi. Erkek pansiyonunda programa din görevlisi Mücahit Önen ve Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş’ün katıldığı ortaya çıktı. Okulun internet sitesinde ise şu ifadelere yer verildi: “Erkek pansiyonumuzda Kuran tilaveri Mücahit Önen Hocamızın Mevlidi nebi tilaveti, Okul Müdürümüz Mehmet Ali Gümüş’ün sohbet ve duası ile gecemizi ihya ettik. Kız pansiyonumuzda Kuran tilaveti, ilahi, Vaize hocanın sohbeti ve dua ile gecemizi ihya ettik.”

OKULDAN CAMİYE ‘ZİYARET’

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu’nun öğrencileri de ‘ÇEDES projesi’ adı altında Felekşan Fırat Camisi’ne götürüldü. Programa, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, İlçe Vaizi Elif Gümüş, Felekşan Fırat Camisi imamı Ekrem Bey Çelik, Sazlı Mahallesi Camisi imamı Muhammed Ahmet Kaya ve okul personeli katıldı. Programın ardından öğrencilere hediyelerin verildiği öğrenildi. Söke İlçe Müftülüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Dinin öneminden, İslam’ın sevgi dini olduğundan, dini iyi öğrenmenin ehemmiyetinden bahsedilerek, çocuklara bilgilendirme yapıldı ardından da ilkokul öğrencilerine, cami ve caminin bölümleri anlatıldı. Hz. Peygamber ve İslam’ın temel akidelerine dair sorular sorularak doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler dağıtıldı” ifadeleri kullanıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde de öğrenciler sabah namazı için Dalaman Merkez Camisi’ne götürüldü. 12 Ocak’ta yapılan programa Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Dalaman İlçe Müftülüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Programa öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, çocuklarımız, resmi kurum çalışanları ve cemaatimiz katıldı. Sabah namazından önce Kuran okundu, İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı sohbet yaptı. ÇEDES projesinin öneminden bahsetti. Namaz sonrası Belediye Başkanlığımızın sponsorluğunda çorba ikramında bulunuldu.”