İmamoğlu: 7-8 milyonu terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programdaki sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları gündem oldu. Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinin İmamoğlu'yla çekilen bölümünün tanıtım videosunda, bir izleyici ile İmamoğlu arasında geçen "terörist" diyaloğu dikkat çekti.

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı yayımlandı. Fragmanda sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem oldu.

Bir izleyici ile İmamoğlu arasında geçen "terörist" diyaloğu fragmanın en çok dikkat çekenlerindendi.

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili eleştirilerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sorması üzerine seyirci "Evet" diye yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" karşılığını verdi. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkış aldı.

"ALLAH BİLİR DEDİK, 3 SENE KONUŞULDU"

İmamoğlu, kendisine "İleride Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, 2019'da da bu sorunun sorulduğunu söyledi ve "Allah bilir, dedim. 3 sene konuşuldu. Ben şimdi ne diyeyim?" diye yanıt verdi.