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İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak

İBB Başkanı İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını bildirdi. İmamoğlu, "2036'da spor adına daha büyük adımlar atacağız" ifadesini kullandı.

Siyaset
  • 27.03.2024 10:57
  • Giriş: 27.03.2024 10:57
  • Güncelleme: 27.03.2024 11:38
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İmamoğlu, "Bu büyük başarı sadece kentimizin değil, ülkemizin, devletimizin başarısı olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağının kesinleştiğini, resmi imza töreninin 31 Mart seçimlerinin ardından düzenleneceğini bildirdi.  

Duyurunun seçime sayılı günler kala kala yapılmasının siyasi bir adım olarak yorumlanabileceği konusunda uyaran İmamoğlu, "Spor benim için siyaset üstüdür" dedi.

Büyük organizasyonların dünya kentlerini geliştirdiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Oyunları izlemeye gelenler ülkemizden güzel ayrılacak. 2036'da spor adına daha büyük adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupalı sporcuların katılımıyla dört yılda bir yapılan çok sporlu bir organizasyon olan Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından düzenleniyor. 

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