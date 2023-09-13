İmamoğlu: Akşener'in ittifaka kapıları kapattığını düşünmüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" açıklamasına ilişkin "Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak açıklamaları sorulan İmamoğlu, "İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Akşener'in kapıları kapattığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Elektrikli Otobüs Dönüşüm" Tanıtım Programı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" açıklamasını hatırlatılan İmamoğlu, "Yerel seçim startı başladı mı?" sorusuna, "Tersten başlayayım, bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de aslında yerel seçim çalışmasının içerisindeyiz. Hiç hız kesmedik, seçime kadar da hız kesmeyeceğiz" yanıtını verdi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ben 'İBB Başkanı olarak, CHP'nin bir evladı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yola çıkıyorum, bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben bu söylediğim cümleden fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve 'Adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası partimizin kurullarının alacağı netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların en başında Genel Başkanımızın bu kaanatinden sonra Parti Meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra resmiyete kavuşur ve varolan yolculuğumuz resmiyeti ile emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun."

"GENEL BAŞKAN'LA HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUM"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediğiniz, Kılıçdaroğlu'nu arayıp nedenini sorduğunuz söyleniyor?" şeklindeki soruya İmamoğlu, "Bu sorunun muhattabı değilim. Bu konuşmaların daha önce bir gazeteye verdiğim beyanın dışında ilave bir beyanım olmayacak" cevabını verdi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Genel Başkan'la her zaman görüşüyorum. Kafamda bir soru işaretim var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın Genel Başkanımızla 29 Mayıs'tan bugüne her konuda ama yüz yüze ama konuşarak bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim."

"AKŞENER İLE SOHBET ETMEK İSTERİM"

"Akşener ile görüştünüz mü?" diye sorulan İmamoğlu, "Sayın Akşener'le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez telefonla görüştük. Bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz, bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim kendi içimizdeki siyasi süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek daha önce olduğu gibi isterim" dedi.

"İSTANBUL SADECE BİR YEREL SEÇİM DEĞİLDİR"

"İttifaka dair kapıyı kapatmış gözüküyor Akşener, bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür, ittifaka dair düşüncelerinizde bir değişme var mı Akşener'in açıklamaları sonrası?" şeklindeki soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Akşener'in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben, Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair, ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. (Akşener'in) Kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum."