İmamoğlu Bahçeli'ye yanıt verdi, ittifak iddiasını yineledi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, son grup toplantısındaki konuşmasında "Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz" sözleriyle kendisini hedef alan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben evimdeyim zaten, belki başkalarıyla karıştırıyordur" dedi. Yerel seçimlere de değinen İBB Başkanı, "Son ana kadar hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma töreni gerçekleştirildi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ara vermeksizin, her gün yeni projelerle İstanbul'un her noktasında olduklarını söyledi.

Çözülmeyen sorunları çözmenin ve o sorunları ortadan kaldırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin, şehrimizin belki de en ayıp görüntülerinden birisi olan sel ve su baskınlarını artık kentimiz büyük oranda yaşamamaya başladı. Bir kısım eksikler kaldı. Onları da bitireceğiz. Geçen gazete ve sosyal medya haberlerinde, 'İstanbul, 13 saat aralıksız yağmur aldı' diye haberleri okuduk ve muhtelif noktalarda, gerçekten aralıksız, saatlerce yoğun bir yağışın yaşandığını gördük ama canım İstanbul'un, geçmişte kötü manzaraların olduğu o mahallelerin, o sokakların asla sel ve su baskınlarıyla karşılaşmadığını gördük."

"İTTİFAK KONUSUNDA İDDİALIYIM"

Programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ittifak konusundaki soru üzerine şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki son ana kadar hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır."

BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında kendisini hedef alan sözlerine de yanıt verdi: "Ben evimdeyim zaten, belki başkalarıyla karıştırıyordur. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim."

Dün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, yerel seçim mesajı vererek "Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz" demişti.

Basına yaptığı açıklamada bir gazetecinin Bahçeli'nin sözlerini hatırlatması üzerine İmamoğlu, "O sözlere hiçbir zaman cevap vermedim. Ben evimdeyim zaten, belki başkalarıyla karıştırıyordur. Evimde çok çalışıyorum, bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler, izlemeye devam etsinler" diye konuştu.