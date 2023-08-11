İmamoğlu: Bu ayrımcılık, devletin itibarına yönelik kötü bir girişim

İSKİ’nin Şile’de başlattığı ve denize atıksu girişine son vermeyi hedefleyen projenin temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyi devletten finansman almadan gerçekleştirdiklerini söyledi. İmamoğlu, “Bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

Şile’de sel baskınlarını önlemeyi hedefleyen, toplam 43 kilometre yeni atıksu ve yağmur suyu hatlarının yapılacağı 660 milyon liralık projenin temeli bugün atıldı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tip projeleri devlet yardımı olmadan yapmaları için, “Bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR DÖNEM BU KADAR İŞ ÜRETİLMEDİ”

“İddia ediyorum, göreceksiniz; bu çalışma döneminin sonucunda envanterini size sunduğumuzda İstanbul'un gerçekten bu kadar başarılı, bu kadar iş üreten, bu kadar altyapı üreten bir başka dönemini görmemiş olacaksınız” diyen İmamoğlu, İBB’nin dört yıldır yaptığı hiçbir yatırımda kamu bankaları ve İller Bankası’ndan kaynak verilmediğini hatırlattı.

“DEVLET KURUMLARI PARTİZANLIK YAPMAZ”

Kamudan kaynak almadan iş başarmakla övünen İmamoğlu, bir yandan da üzüntü duyduğunu ifade etti:

“Bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek istiyorum. Devlet kurumları partizanlık yapmaz, yapamaz. Devlet yöneticilerinin evet siyasi yolculukları, siyasi başarıları olacaktır. Ama siyasi hesaplarına göre kurumlar birbirine davranmaz, davranamaz. Devlet tabii ki seçimlerle yaşayacaktır. Ancak devlet, siyasi kayıp ya da kazançlarına göre asla ve asla tavır değiştiremez. Hele hele intikam asla alamaz. Devleti böyle hiçbir zaman görmedim.”





