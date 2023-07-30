İmamoğlu: Cemevlerine hizmet etmek boynumuzun borcu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Firuzköy Cemevi’nde Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına ortak oldu. İmamoğlu, “Cemevlerimiz, bu milletin yüzyıllar boyu ibadet ettiği ibadethanemizdir. Cemevlerimize hizmet etmek de bir kamu yöneticisi olarak bizim sizlere olan borcumuzdur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem orucunun 11’nci gününde, Firuzköy Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, burada şunları söyledi:

“KERBELA’NIN ACISINI HEP BİRLİKTE HİSSEDİYORUZ”

İbret dolu, ders dolu Kerbela'nın yıldönümünde, insanlık tarihinin ve İslam tarihinin en acı olaylarından birisi olan bir katliamı, bu toplumun nasıl derinden hissettiğini biliyorum. Hep birlikte bu acıyı hissediyoruz. Ama bu acıyı hissederken, bu acının bize vermiş olduğu başka bir duygu var. O da şu: Zalime karşı her zaman dik durmak, zalime karşı cesur olmak, zalimin zulmüne asla ‘evet’ dememek ve boyun eğmemek. Aynı zamanda hem ulusumuza hem bütün yakın coğrafyamıza, bütün dünyaya barış dilemek, huzur dilemek, kardeşlik dilemek… Başka bir toplum var mıdır bilmiyorum ama, bizim toplumumuz ve özellikle Alevi vatandaşlarımız, canlarımız, bu sıkıntılı hallerden kendi toplumuna hep barış dilemiştir, güzellik dilemiştir, huzur dilemiştir ve iyiliğin öncü insanları olma konusunda azami gayret göstermiştir.

“CEMEVLERİMİZ, İBADETHANEDİR”

Milletimizin temel taşlarından olan bu derin, bu güzel inancın bir arada olduğu cemevlerimize katılmak, oradaki ibadetlerinize eşlik etmek, iyi, kötü anlarımızda bir arada olmak beni de mutlu ediyor. Cemevlerimiz, ibadethanedir. Cemevlerimiz, bu milletin yüzyıllar boyu ibadet ettiği ibadethanemizdir. Dolayısıyla cemevlerimize hizmet etmek de bir kamu yöneticisi olarak bizim sizlere olan borcumuzdur. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Cemevlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek, onların ihtiyaçlarını görmek asla bir lütuf değil, asla siyasi bir konu değil; kamunun vatandaşın olan borcudur. Bu bakımdan bunu temsil etmeye devam edeceğiz.

“Aşure de bizim bolluğumuzun, bereketimizin, birlik, beraberliğimizin simgesidir. Diliyor ve istiyorum ki; özellikle burada sevgi dolu gözleriyle bize bakan o güzel çocuklarımıza, kızlarımıza, oğullarımıza; onlara yakışan işler yapalım. Boynumuz hiçbir zaman aşağı eğilmesin, dik dursun. Onlara alnı açık, başı dik, güzel hizmetler sunalım. Evlatlarımıza güzel gelecekler sunalım. Allah, onları korusun. Bizim geleceğimizi garanti altına alacağımız iyi çalışmalar yapmamız, kamu hizmetini ahlaklı nitelikli hale getirmemiz, birbirimize sahip çıkmamız, aynı zamanda onların geleceğini güzelleştirecek ve göreceksiniz onlar, daha güzel bir ülke yönetimini, sürecini bizlere yaşatacaklar. Umuyorum onların yollarını bizler hazırlayacağız. Onların önündeki engelleri kaldıracağız ve çocuklarımıza, gençlerimize hep birlikte yeni, pırıl pırıl bir geleceği sunacağız. Bunları size özellikle söyledim. Çünkü bu oruç açacağımız soframızda, dualarımız kabul olur. Dualarımızın kabul olması için bunları söylüyorum. İçinizdeki güzel dualarımızı bu cemevinde, bu sofrada hep birlikte edelim ki dualarımız kabul olsun. Yüreğinize sağlık. Allah kabul etsin. Allah milletimizi acılardan uzak tutsun, iyiliklerle, güzelliklerle buluştursun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın.”