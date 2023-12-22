İmamoğlu, CHP İstanbul adaylarının açıklanması için tarih verdi

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının yıl bitmeden açıklanacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının yıl bitmeden açıklayacaklarını duyurdu.

CHP’nin Pendik ve Fatih belediye başkan adaylarının açıklanmasını hatırlatan gazeteciler, İstanbul’daki diğer adayların ne zaman açıklanacağını sordu.

Buna yanıt veren İmamoğlu şunları kaydetti:

"Hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda ve elbetteki bizim büyükşehir belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4.5-5 yıldaki deneyimlerimizi de aktardığımız çalışma merkezleri var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum.

Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu ve aynı zamanda tabii ki sonrasında güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum, partimizin kurumlarının.

Dün itibariyle de Parti Meclisimizin takdiriyle İstanbul'da Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız, Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum.

Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirildiği ki; bu anlamda CHP’nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum. Hızlıca adaylar belirlenir.

Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza, il başkanlığımıza, Parti Meclisimize ve elbette ki çok kıymetli Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum."