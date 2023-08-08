İmamoğlu Dersim'de konuştu: Artık kaybetmek yok, İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Elazığ'dan Dersim'e geçti. Esnaf ziyaretinin ardından Dersim Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Artık kaybetmek yok, İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz" dedi.

Şehir gezilerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Elazığ'dan Dersim'e geçti. Dersim'in Pertek, Hozat, Ovacık ve merkez ilçelerini ziyaret eden İmamoğlu, Dersim Meydanı'ndaki yurttaşlara seçimlere ve parti içindeki değişim tartışmalarına ilişkin mesajlar verdi.

İlk olarak CHP'nin durumunu anlatan İmamoğlu, “Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Benim bir tane konuşmamı bulamazsınız basın önünde. 90 gündür ben partimi, partimin yöneticileriyle konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim” dedi.

Muazzam bir coğrafyayla, çok güzel insanlarla buluştuk.



Eşim @dk_imamoglu ile Tunceli’nin Pertek, Hozat, Ovacık ve merkez ilçelerini ziyaret ettik. Munzur’un soğuk sularından içtik, güzel yürekli insanlarla buluştuk, iyi dileklerde bulunduk, dualar ettik. Teşekkürler Tunceli. pic.twitter.com/AYcou3h4zh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 7, 2023

Tarihi bir seçimin kaybedildiğini hatırlatan İmamoğlu, bundan sonra hiçbir seçimin kaybedilmeyeceğini öne sürdü:

“Bununla yüzleşmek zorundayız. 2023’ü kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık? Düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Sizlerle dertleşmek zorundayız. Eksikleri, sizden duymak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bunlara bakmadan önümüze bakarsak, inanın önümüzü göremeyiz.

ARTIK KAYBETMEK YOK

Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Artık kaybedemeyiz. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz, memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok."