İmamoğlu duyurdu: Halk Ekmek'te pide ne kadara satılacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında 340 gramlık pidenin Halk Ekmek'te 10 TL'den satılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Halk Ekmek'te ramazan pidesinin kaç liradan satılacağını duyurdu.

İmamoğlu, 340 gramlık pidenin Halk Ekmek büfelerinde 10 TL'den satılacağını bildirdi.

İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun."

Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun. pic.twitter.com/G5msCpv39Z — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2024

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram ramazan pidesinin fiyatının 15 lira olacağını bildirmişti.