İmamoğlu, Elazığ ve Dersim'e ziyaretlerde bulunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü Elazığ ve Dersim'e ziyaretlerde bulunacak. Elazığ'da temel atma törenine katılacak olan İmamoğlu, Dersim'de cemevlerini ziyaret edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Ağustos Pazartesi günü Elazığ ve Dersim'e ziyaretlerde bulunacak.
İmamoğlu'nun pazartesi günü ilk durağı Elazığ olacak. İBB Başkanı, saat 10.00'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı için temel atma törenine katılacak.
İmamoğlu daha sonra Dersim'de cemevlerini ziyaret edecek.
Saat 14.00'te Munzur Gözeleri'ne gidecek olan İmamoğlu, saat 16.30'da esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
YEREL SEÇİM MESAJI VERMİŞTİ
CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yerel seçimler ile ilgili mesaj vermişti.
Çatalca'da düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İmamoğlu, Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz" demişti.