İmamoğlu, Elazığ ve Dersim'e ziyaretlerde bulunacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü Elazığ ve Dersim'e ziyaretlerde bulunacak. Elazığ'da temel atma törenine katılacak olan İmamoğlu, Dersim'de cemevlerini ziyaret edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

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