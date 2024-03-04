İmamoğlu, Galatasaray'ı ziyaret etti: Dursun Özbek'ten 'Murat Kurum' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Özbek, Murat Kurum'la fotoğrafının gündem olmasıyla ilgili, "Gayri ihtiyari bir hareket, benim söyleyeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki isim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Sayın Başkan'la ilişkilerimiz gayet iyi. Kendisi yoğun destek verdi Galatasaray'a" dedi.

Dursun Özbek, şöyle devam etti: "2024'ün ilk yarısı seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Belediye seçimleri 31 Mart'ta, ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da belediye seçimi kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Mayıs ayında da Galatasaray'ın seçimi var. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını diliyorum, Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: İYİ OYNAYAN KAZANSIN

Dursun Özbek'in ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Verimli bir sohbetimiz oldu. İstanbul'un çok önemli markaları olan üç büyük kulübümüzle sürekli iletişim içerisinde olduk. İstanbul, dünya markası, Fenerbahçe'yi ziyaret ettiğimde de söyledim. Kulüplerin sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Özbek, şunları ifade etti: "Bu üç kulübümüz sadece futbol takımı değil, toplumsal yaşam adına özel konumu olan kulüpler. Tabii ki sportif yarışlar var, bazen iğneleyici sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Bu sene iki takımımızın yarışı var, inşallah sonucu güzel olur. İyi oynayan kazansın."

MURAT KURUM CEVABI

Özbek, Murat Kurum'la fotoğrafının gündem olmasıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Benim başkan olduğum dönemde yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Fotoğrafla ilgili, dün Sayın Başkan'ın davetine de gittim. Gayri ihtiyari bir hareket, benim söyleyeceğim bir şey yok."

KURUM İSTANBUL İÇİN ŞANSMIŞ

Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray’ı ziyaret etmiş; Özbek’in yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Kurum’un İstanbul için bir şans olduğunu iddia eden Özbek, şunları söylemişti: “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”