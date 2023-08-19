İmamoğlu Hacıbektaş'ta konuştu: Atılacak adımları aile içinde konuşarak bulacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir ziyaretinde konuştu. Hacıbektaşlı yurttaşlara seslenen İmamoğlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde güçlü bir başarı yakalamayı hedeflediklerini belirterek CHP'nin yaşadığı sorunların çözümü için parti içinde yapılacak görüşmeleri işaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için gittiği Nevşehir'deki gezilerine devam ediyor. Hacıbektaş'ta konuşan Ekrem İmamoğlu, hem yerel seçimlere hem de CHP içindeki tartışmalara ilişkin mesajlar verdi.

Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesiyle ilgili "Arzu etmediğimiz bazı sonuçlar aldık" diyen İmamoğlu, "Bunları düzelteceğiz. Geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu ülkenin kaynakları vardır ama iyi yönetilmediği için büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Ülke sorunları kadar isim vermeden CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında da konuşan İmamoğlu, sorunların çözümü için atılacak adımlarla ilgili parti içindeki görüşmeleri işaret etti:

"2024 hepimiz için çok önemli. Yerel seçimlere giderken doğruları yapmak zorundayız. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde güçlü başarılar elde edeceğiz. Bunu başarmak için atmamız gereken adımlar var. Onun çabasını da aile içinde, yuva içinde konuşarak bulacağız."

Yerel seçimlerde kazanılacak başarının bir sonraki genel seçimleri de etkileyeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Yeni bir yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız fakatsız eksiksiz güçlü şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız. Biz doğruları yapmak zorundayız, cumhuriyete borçluyuz" diye konuştu.