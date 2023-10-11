İmamoğlu hakkında soru önergesi verildi

Haber Merkezi

İBB Meclisi’nde AKP’liler Cemal Canpolat’ın CHP Kongresi’ndeki konuşmasını dinletti. AKP’liler, daha sonra Canpolat’ın iddiaları hakkına soru önergesi verdi.

Soru önergelerinin başında CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nde Cemal Canpolat’ın konuşmasında Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar vardı. Soru önergesini AKP Meclis Üyesi Ali Rıza Teke verdi. Teke’nin soru önergesi şöyle:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan delegeler olup olmadığı açıklanacak mıdır?

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Cemal Canpolat’ın söylemlerinin delegelerinin oyları almak için söylenen sözler olduğunu, hiçbir gerçekliği olmadığını söyledi.