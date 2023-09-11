İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak, mutlaka başaracağız

İBB Kültür, Türklerin Anadolu’daki varoluş hikayesini müzik, dans, teknolojik sahne tasarımları ile yaratıcı kostümleri bir araya getirerek anlatan “100” gösterisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluşturdu. Bestesini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı, sözlerini Özen Yula’nın yazdığı ‘100’üncü Yıl Marşı’nın da ilk kez seslendirildiği gecede konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Artık Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak ve genç bir nüfusa sahibiz. Gençliği olan bu milletin, asla ve asla umutsuzlukla değil; ümitle, mutlulukla, umutla geleceğe bakacağına adım gibi eminim. Bu yeni yüzyılın şiarı, her şey çok güzel olacak. Umutla yaşayacağız, umutla çalışacağız ve mutlaka başaracağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleriyle kutlayan İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Türklerin Anadolu’daki var oluş hikayesini müzik, dans, teknolojik sahne tasarımları ve yaratıcı kostümleri bir araya getirerek anlatan “100” projesini, dün ve bugün, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluşturdu. Anadolu ve Rumeli toprakları tarihine damga vurmuş karakterlerden Mustafa Kemal Atatürk’ü Ozan Dolunay, Zübeyde Hanım’ı Vahide Perçin, Fatih Sultan Mehmet’i Burak Deniz, tarihçi Naima’yı Beyti Engin, Mevlana’yı Tansel Öngel, Mehmet Akif Ersoy’u Ahmet Tansu Taşanlar, Halide Edip Adıvar’ı Sezin Akbaşoğulları, Alparslan’ı Timur Acar ve Yunus Emre’yi Güven Kıraç canlandırdı. Bestesini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı, sözlerini Özen Yula’nın yazdığı “100’üncü Yıl Marşı” da ilk kez bu özel gösteride seslendirildi.

“CUMHURİYETE YAKIŞAN BİR DAVET OLDU”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un, koreografisini Cihan Yöntem’in, koro şefliğini Paolo Villa’nın üstlendiği “100” gösterisini İstanbullularla birlikte izledi. Gösterinin sonunda Özen Yula, İmamoğlu çiftini, “Sayın Dilek İmamoğlu ve eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yüz akımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu sahneye alabilir miyim” sözleriyle davet etti. Yula’nın takdiminden duyduğu memnuniyeti “Cumhuriyet'e yakışan bir davet oldu, teşekkür ederim” sözleriyle dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“CUMHURİYET, BU MİLLETE ÇOK YAKIŞIYOR”

“Cumhuriyet, bu millete çok yakışıyor. Sanat, Cumhuriyet'e çok yakışıyor. Bir arada olmak sanatçılarımızla, bu duygularımızı sizlerle hissetmek muhteşem bir şey. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak muhteşem bir duygu, muhteşem bir sorumluluk. Bin yıla yakındır milletçe bu topraklardayız ama aynı zamanda binlerce yıllık medeniyetin bu yüzyıldaki temsilcileriyiz. Binlerce yıllık medeniyetin sorumlularıyız, emanetçileriyiz. İnşallah tarih, insanlık var oldukça Atatürk’ümüzün bize emaneti Cumhuriyet, bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır. Hep birlikte yaşatacağız. Bu milletin bütün evlatları, İstiklal Madalyası sahibidir. Çünkü bu milletin dedeleri, nineleri çok büyük bir mücadeleyle bu asrı Cumhuriyet'le geçirmemize vesile oldular. Ben buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu milletin bütün atasını, dedesini, nesini rahmetle, minnetle anıyorum.

“HEYECANI YÜKSEK BİR YÜZYIL OLACAK”

Bir asrı geride bıraktık. Artık Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak ve genç bir nüfusa sahibiz. Gençliği olan bu milletin asla ve asla umutsuzlukla değil; ümitle, mutlulukla, umutla geleceğe bakacağına adım gibi eminim ve biz, bütün zorlukların üstesinden gelerek bize yakışan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği ilkeleri, değerleri 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde yakalayacak ve geleceğe taşıyacak, gelecek nesillere emanet edecek insanlar olacağız. Bundan eminim. Zorluklar yaşayabiliriz ama az önce tarihten sahneler izlediğimizde aslında asırlar boyu ne zorluklarla uğraşmış bir milletin evlatlarıyız. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Bazen moralimiz bozulabilir, bazen yere düşebiliriz ama ayağa kalkmayı bilen ve geleceğe umutla bakan bir millet olacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Bu yeni yüzyılın şiarı, her şey çok güzel olacak. Umutla yaşayacağız, umutla çalışacağız ve mutlaka başaracağız, diyorum. Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılı hepimize kutlu olsun. Katkı sunan bütün sanatçılarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Atatürk’ün evlatları, hepinizi çok seviyoruz. Cumhuriyet'in evlatları, yolumuz açık olsun.”

MARŞA İMAMOĞLU ÇİFTİ DE EŞLİK ETTİ

İmamoğlu çifti, ilk kez seslendirilen 100’üncü Yıl Marşı’na da sahnede, sanatçılarla birlikte eşlik etti.