İmamoğlu ihaleleri hatırlattı: Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un sözlerine tepki göstererek, "Dersine çalışmayan ithal aday, tepetaklak gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin emin değilim" dedi. Kanal İstanbul'la ilgili mesaj veren İmamoğlu, "Yine yangından mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir! Biz İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de Halk Buluşması'nda konuştu.



AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a tepki gösteren İmamoğlu, "Belediyecilikte rakip olacak birini bulamadıkları için şimdi bu seçimi yerel seçim alanından çıkarmaya çalışıyorlar. Her seçimden önce yaptıkları gibi, hemen milli duygular... Hemen inançları istismar ediyorlar. Geçen gün, dersine çalışmayan rakibimin bir konuşmasını dinledim. Diyor ki 'Seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek.' Bak bak bak... Sanki biz düşman ordusuyuz, savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.

"İTHAL ADAY TEPETAKLAK GİDİYOR"



İmamoğlu, şöyle devam etti: "Allah akıl versin sana! Hatırlayın, İstanbul'u alınca Filistin, Gazze diyordu. Şimdi de şehitlerimizi ve gazilerimizi sürecin içerisine dahil etmeye kalkıyor. Dersine çalışmayan ithal aday, tepetaklak gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin emin değilim. Tavsiyede bulunayım, seçim kazanmak zafer kazanmak değildir. Zafer birilerine karşı kurulan üstünlüktür. Birilerini teslim almak, onlara hakim olmaktır. Belli ki İstanbulluları teslim almak gibi görüyorsun. Ama demokrat bir insan bu ifadeleri kullanmaz. Ama demokratlığı bilmiyor. Kendini daha fazla küçük düşürme."

KANAL İSTANBUL'U YAPTIRMAYACAĞIZ

Kanal İstanbul mesajı veren İmamoğlu, "Milletin gündeminde olmayan benim gündemimde yok. Hayatımda gördüğüm en yuvarlak cümle. Destekliyorum da demiyor, asla yapılmamalı da demiyor. Destekliyorum dese millet ağzının payını verecek, yapacağım dese onu buraya gönderen ağzının payını verecek. Kendini bu hale düşüren İstanbul'u ne hale düşürür" ifadelerini kullandı.

"Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir!" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Gizli gizli de değil, yine yangından mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. Bir de ithal diyor ki 'Beni şantiyelerde göreceksiniz.' Doğru, senin niyetin Beton Kanal'ın şantilerinde şantiye şefi olmak. Ama biz, seni oraya şantiye şefi de yapmayacağız. Biz İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız."

İSTANBUL'UN İKİ SEÇENEĞİ VAR

İstanbul'un iki seçeneğinin olduğunu belirten İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Siyasi hesaplarla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itimat etmeyin. İstanbul ya ihmal, israf, ihanet dönemine dönecek ya da icraat, hizmet, yatırım yolunda yürüyecek. İstanbul ya yeniden ayrımcılığın, partizanlığın pençesine düşecek ya da adalet ve kardeşlik yolunda ilerleyecek. İstanbul ya tam gaz geri ya da tam yol ileri diyecek."