İmamoğlu ihaleleri hatırlattı: Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un sözlerine tepki göstererek, "Dersine çalışmayan ithal aday, tepetaklak gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin emin değilim" dedi. Kanal İstanbul'la ilgili mesaj veren İmamoğlu, "Yine yangından mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir! Biz İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de Halk Buluşması'nda konuştu.
AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a tepki gösteren İmamoğlu, "Belediyecilikte rakip olacak birini bulamadıkları için şimdi bu seçimi yerel seçim alanından çıkarmaya çalışıyorlar. Her seçimden önce yaptıkları gibi, hemen milli duygular... Hemen inançları istismar ediyorlar. Geçen gün, dersine çalışmayan rakibimin bir konuşmasını dinledim. Diyor ki 'Seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek.' Bak bak bak... Sanki biz düşman ordusuyuz, savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.
"İTHAL ADAY TEPETAKLAK GİDİYOR"
İmamoğlu, şöyle devam etti: "Allah akıl versin sana! Hatırlayın, İstanbul'u alınca Filistin, Gazze diyordu. Şimdi de şehitlerimizi ve gazilerimizi sürecin içerisine dahil etmeye kalkıyor. Dersine çalışmayan ithal aday, tepetaklak gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin emin değilim. Tavsiyede bulunayım, seçim kazanmak zafer kazanmak değildir. Zafer birilerine karşı kurulan üstünlüktür. Birilerini teslim almak, onlara hakim olmaktır. Belli ki İstanbulluları teslim almak gibi görüyorsun. Ama demokrat bir insan bu ifadeleri kullanmaz. Ama demokratlığı bilmiyor. Kendini daha fazla küçük düşürme."
KANAL İSTANBUL'U YAPTIRMAYACAĞIZ
Kanal İstanbul mesajı veren İmamoğlu, "Milletin gündeminde olmayan benim gündemimde yok. Hayatımda gördüğüm en yuvarlak cümle. Destekliyorum da demiyor, asla yapılmamalı da demiyor. Destekliyorum dese millet ağzının payını verecek, yapacağım dese onu buraya gönderen ağzının payını verecek. Kendini bu hale düşüren İstanbul'u ne hale düşürür" ifadelerini kullandı.
"Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir!" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Gizli gizli de değil, yine yangından mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. Bir de ithal diyor ki 'Beni şantiyelerde göreceksiniz.' Doğru, senin niyetin Beton Kanal'ın şantilerinde şantiye şefi olmak. Ama biz, seni oraya şantiye şefi de yapmayacağız. Biz İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız."
İSTANBUL'UN İKİ SEÇENEĞİ VAR
İstanbul'un iki seçeneğinin olduğunu belirten İmamoğlu, şunları ifade etti:
"Siyasi hesaplarla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itimat etmeyin. İstanbul ya ihmal, israf, ihanet dönemine dönecek ya da icraat, hizmet, yatırım yolunda yürüyecek. İstanbul ya yeniden ayrımcılığın, partizanlığın pençesine düşecek ya da adalet ve kardeşlik yolunda ilerleyecek. İstanbul ya tam gaz geri ya da tam yol ileri diyecek."
Ekrem İmamoğlu, buradaki açıklamasında ekonomideki kötü tabloya değindi.
"Sosyal yardımları en yukarıya taşımak bir maharet midir, bir ülkede? Aslında maharet değildir" diyen İmamoğlu, "Yoksulluğun bir maharet olduğunu kabul etmeyecek kadar vatandaşını düşünen bir yöneticiyim. Toplumun yoksullukla mücadele etmesi büyük bir ayıptır, hicap duyulacak bir durumdur. Ama Türkiye'nin özellikle son 7-8 yılda, ne yazık ki kaderi olmuştur. Kötü ekonomi yönetimi, ekonomi kurallarını altüst eden bir anlayış" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözüne gönderme yapan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Yani enflasyon-faiz ilişkisiyle ilgili yeni bir metin yazan, kendisini ‘ekonomist’ diye tarifleyerek, ülke yönetiminde ekonominin nasıl yönetileceğini kendisinin belirlediği duygusunu ortaya koyan bir anlayışın, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu duygusunun bizi getirdiği sonuçtur, yoksulluk. Ve gerçekten dünyada üç haneli enflasyon bizden başka hiçbir ülkede yok. İki haneli enflasyonun sayısı bile o kadar az ki şu anda dünyada. Biz büyük bir sefillikle bunu başarmış durumdayız."
Enflasyon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Enflasyon, bir yandan toplumu sömürürken, bir yandan bizim var olan kaynaklarımızı emerek kurutan, çürüten birtakım uygulamaların hepimiz mağduruyuz, kurbanıyız. Bizi yoksulluğa sürükleyen şey budur. ‘Biz bugün sosyal yardımların bütçedeki oranını 5 katına, 6 katına çıkarttık, yaşasın, ne güzel iş başardık’ diyebilir miyim ben? Diyemiyorum ama şunu diyorum: Evet, biz, yoksul zamanında vatandaşımızın güçlü bir şekilde yanında olma gayretinde başarılı bir belediyeydik. Tüm sosyal yardım uygulamalarımızın her birisi ihtiyaçtan doğan şeyler.
Yani biz, lütufta bulunmuyoruz. Her yerde vatandaşımıza diyoruz ki, ‘Biz lütufta bulunmuyoruz. Sizin eksiğinizi görüyoruz. Kapatmakla ilgili ince düşünüyoruz. Narin düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu yaptıklarımızla bize oy verin diye size yapmıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Sosyal devlet olma kavramında bizim sorumluluğumuz. Biz, sorumluluğumuzun hakkını veriyoruz."