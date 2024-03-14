SONAR'dan İstanbul anketi: Fark 3 puan

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, son araştırmalarına göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Kurum'un 2,5-3 puan önünde olduğunu söyledi.

Hakan Bayrakçı, sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

CNN Türk'te konuşan Bayrakçı, İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un 2,5-3 puan önünde olduğunu söyledi.

Bayrakçı, "Şimdi 2 buçuk ve 3 aralığında oynuyor aradaki fark. Başa baş bir durum var. Şu anda az farkla da olsa İmamoğlu, Murat Kurum'a göre önde gözüküyor" dedi.

Hakan Bayrakçı başka şehirlerde yaptıkları anketlerin sonuçlarını da paylaştı.

Bunlara göre Aydın, Bolu ve Muğla'da CHP, Samsun ve Kocaeli'den AKP, Manisa'da ise MHP adayları birinci sırada.