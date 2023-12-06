İmamoğlu ile İnce geçen hafta görüştü: İşbirliğine yeşil ışık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçen hafta cuma günü görüştü. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım" dedi. Saymaz, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif götüreceğini duyduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştükleri belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de görüşmeye ilişkin bilgi vererek, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" ifadelerini kullandı.

Saymaz'a konuşan Muharrem İnce, görüşmeyi doğrulayarak, "Seçimde işbirliği meselesini ele aldık" dedi.

Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı.

İNCE: İŞBİRLİĞİNE SICAK BAKIYORUM

"Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR BÜYÜKŞEHİR' İDDİASI

Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.

İddiayı Muharrem İnce'ye sorduğunu belirten Saymaz, İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dediğini aktardı.