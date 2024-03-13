İmamoğlu: Kumpas kuruyorlar, filmler çekiyorlar, bir sürü iftira atacaklar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ve 'bozuk otobüs' kumpası hakkında, "Kumpaslar kuruyorlar, filmler çekiyorlar, bir sürü iftira atacaklar. Bu kumpasçılar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da yeni projeler ve tapu teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermede bulunarak, "Bana belediyecilikte rakip olacak birini bulamadıkları için bu seçimi yerel seçim sathından çıkarıp başka yerlere kaydırmaya gayret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İFTİRA ATACAKLAR

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Kumpaslar kuruyorlar, filmler çekiyorlar, bir sürü iftira atacaklar. İnancımızı suistimal edecekler, birtakım iftira, gıybet, her şeyi yapacaklar. Milleti kandırmaya çalışacaklar ama bu kumpasçılar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, çünkü ben vatandaşımın gerçekleri gördüğünü inanıyorum."

"5 yılda birçok konuda 25 yıla bedel iş yapacağız" diyen İmamoğlu, "10 yılda Allah'ın izniyle 50 yıla bedel iş yapacağız bu şehirde" ifadelerini kullandı.

31 MART MESAJI

31 Mart seçimlerine ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Bunların olması için 31 Mart'ta sizden destek istiyoruz. Sizlerle birlikte Bayrampaşa'ya bambaşka bir dönem getirmek istiyoruz" dedi.

"SOSYAL DEMOKRASİ" VURGUSU

"Biz talimatla, bir masada ortak akılla, uzlaşıyla iş yaparız" diyen İmamoğlu, "Biz sosyal demokratız. Böyle bakarız dünyaya" vurgusunu yaptı.