İmamoğlu'ndan 8 kilometreyi 8 adımla ölçen Murat Kurum'a: Çok komik ya

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un '8 kilometre metro yaptı' iddiası ve 8 kilometreyi 8 adımla ölçmesi soruldu. Yeni açacakları metroların 20 kilometrenin üzerinde olduğunu belirten İmamoğlu, "Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım, bakalım adımlayabilecek mi? Çok komik ya. 8 kilometreyi 8 adımla mı ölçmüş" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Alibeyköy Lojistik Merkezi Açılışı Töreni”nde konuştu.

İmamoğlu açıklamasında, önceki İBB yönetiminin, Silahtarağa’daki yeşil alanda arıtma tesisi yapma kararı aldığını, kendilerinin bu projeyi yapmaktan vazgeçtiğini hatırlattı.

AKP'nin adayı Murat Kurum'a 'acemi aday' göndermesi yapan İmamoğlu, "İstanbul konusunda acemiliğiyle dillere düşmüş sayın aday, proje açıklamasında, sıra o projeye gelince, o projeyi yapacaklarını söylemiş. Yani sizin önünüzdeki o dünya güzeli Haliç'in kıyısına, hala inatla, ısrarla o projeyi yapacağım demesi kadar cahillik olamaz. Ama bu konuda Eyüpsultan halkı, Kağıthane halkı gereğini yapacaktır" dedi.

"TÜM ENGELLERİ AŞIYORUZ"

"Beş yıldır aynı şeyleri yapıyor bu adamlar. Bakın beş yıldır her işimize engel olmaya, uzatmaya, aksatmaya çalışıyorlar" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ama biz; kararlılığımızdan hiç taviz vermeden, doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan, mücadele ediyoruz. Sabırla ve cesaretle mücadele ediyoruz. O kadar cesuruz ki , Allah şahit, gücümüzü milletimizi gücünden güç alıyoruz. Eninde sonunda da ne oluyor biliyor musunuz? Muhakkak sonuç alıyoruz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Evet; zaman kaybediyoruz. Doğrudur. Ama yalana, talana ve insanların malına, mülküne göz koyanlara fırsat vermiyoruz. Tüm engelleri aşıyoruz."

MURAT KURUM SORUSUNA YANIT

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un '8 kilometre metro yaptı' iddiası ve 8 kilometreyi 8 adımla ölçmesi sorulan İmamoğlu, "Ne söylememi bekliyorsunuz? Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 kilometre. Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım, bakalım adımlayabilecek mi? Çok komik ya. 8 kilometreyi 8 adımla mı ölçmüş? İzleyemiyorum, üzülüyorum kendi adına. 18'inde ve 13'ünde iki metro açılışımız daha var. İkisi bile 20 kilometrenin üzerinde" cevabını verdi.