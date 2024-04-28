İmamoğlu'ndan Amedspor'a tebrik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün deplasmanda Somaspor'u mağlup ederek 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Amedspor'un şampiyonluk görseli paylaşıp "TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.