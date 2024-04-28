İmamoğlu'ndan Amedspor'a tebrik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün deplasmanda Somaspor'u mağlup ederek 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Amedspor'un şampiyonluk görseli paylaşıp "TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/RIcsWt8XeW— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2024