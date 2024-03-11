İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'metro' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor” açıklamasına, "Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz" yanıtını verdi.

İstanbul Büyüşehir Belediyesi (İBB), 2024 Kamu Yatırım Programı’na alınmayan “Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı”nı kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirecek sözleşmeyi, yüklenici firma ile imzaladı.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘Tam yol ileri’ sloganınızı dile getirdi ve ‘Yolu açık olsun’ dedi sizin için. Nasıl cevap verirsiniz?” sorusuna, “Duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Yani söylemiştim ya; ‘Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek.’ Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani ‘Tam yol ileri, yolu açık olsun’ cümlesi, oy vereceğin bir insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey. Yani oyun kimin hakkı olduğu noktasında, bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolumuz açıktır. Merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir 5 yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu. Yolu açık olsun” yanıtını verdi.

METRO YANITI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor” açıklamasıyla ilgili soruyu da “Bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız, bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki, İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz” cevabını verdi.

MURAT KURUM'A YANIT

Gazeteciler, İmamoğlu’na, rakibi Murat Kurum’un kendisiyle ilgili sarf ettiği “Yarı zamanlı belediye başkanı” tabiri ve “Otobüs durakları, metrobüs duraklarıyla ilgili o görüntüleri ben görsem istifa ederdim” açıklaması hakkındaki görüşlerini de sordu.

İmamoğlu şunları söyledi: "Kendisinin istifa edeceği, hayatına dair çok şey var. Ama ben, milletten özür dileyene kadar, bu seviye düşüklüğü gösteren sözlerini asla muhatap almayacağım. Kent Lokantası ve süt dağıtımıyla dalga geçen bir insanın, önce ağzı dolu dolu bir şekilde bu milletten özür dilemesi lazım. Dil sürçmesi falan…Dil sürçmesi ile dört cümle kurulmaz. Dil, bir kelimeyle sürçebilir. O normal. Ama dil sürçmesi değil. Önce milletten özür dileyecek, ondan sonra belki muhatap alabilirim kendisini."

OTOBÜS KUMPASINA TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan Başakşehir’de bir belediye otobüsünün bozulmuş gibi gösterilerek yapılan çekim hatırlatılınca da İmamoğlu şunları söyledi:

“Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar… Bu aklı kıt arkadaşlara ‘ajans’ denir mi bilmiyorum, ama daha da aklı kıt arkadaşlar, bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu, şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum. Ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde, Yaradan, onlara akıl versin. Allah, onları ıslah etsin. Allah, herkese doğru yolu göstersin, doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum.”