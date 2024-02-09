İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Murat Kurum göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kentin Sanayi Vizyonu’ toplantısında yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Erdoğan’ın İstanbul hakkında yaptığı açıklamaları anımsatarak “Onun aklı, fikri İstanbul'da. Her gün, her konuşmasında İstanbul aşağı, İstanbul yukarı; İstanbul Belediye Başkanı aşağı, İstanbul Belediye Başkanı yukarı. Açıkladığı adaya da yazık ediyor. Yani bir aday açıkladınız; aday konuşsun. Bizim rakibimiz o olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a “Onun aklı, fikri İstanbul'da. Açıkladığı adaya da yazık ediyor. Yani bir aday açıkladınız; aday konuşsun. Bizim rakibimiz o olsun” dedi.

İmamoğlu, kendi döneminde kurdukları “İstanbul Sanayi Platformu”nun katkısıyla düzenlenen, “Kentin Sanayi Vizyonu” toplantısına katıldı.

Toplantıda ekonomik kriz ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bu işin sorumlusu, bu işin başındaki insandır. Çok net. Yani bunu başka bir sorumlusu olmaz. Ve eğer İstanbul'da, yönetimle ilgili bir hesap verilemiyorsa, sorunlar büyüyorsa, problemler büyüyorsa, nasıl ki sorumlusu o döneme dair benim; aynı şekilde şu anda bu ülkenin ekonomiden sorumlusu da bu ülkenin sayın Cumhurbaşkanıdır” dedi.

"AÇLIK SORUNU VAR"

Temel gıda ürünlerinin fiyatında yaşanan artışa dikkat çeken İmamoğlu, “Gerçekten bir açlık sorunu var. Kent Lokantası açıyoruz. 3 tane daha açacağız bu 1,5 ay içerisinde. İnsanların artık, yani yakamıza yapışarak, ‘Bizim de semtimize Kent Lokantası aç Başkanım’ diye bize haykırmasını çocuklardan da duyuyorum, emeklilerden de duyuyorum, işçi kesiminden de duyuyorum. Belki sesi çıkmayan esnafımız bile, bunu söylemek istiyor. Bu derin bir yoksulluk anlamına geliyor” diye konuştu.

Erdoğan’ın İstanbul seçimine dair sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Ama biz neyle uğraşıyoruz? Genel seçim geçmiş, bir yıl üzerinden geçmiş, ülkedeki ekonomi politikaları dibe vurmuş, o günden bile daha kötü durumdayız. Para politikaları üzerinden üretimde, ihracatta, ithalat rakamlarında, bütçe açığında, cari açıkta, her türlü veride daha kötü durumdayız.

"ADAY AÇIKLADINIZ, ADAY KONUŞSUN"

Ama onun aklı, fikri İstanbul'da. Her gün, her konuşmasında İstanbul aşağı, İstanbul yukarı; İstanbul Belediye Başkanı aşağı, İstanbul Belediye Başkanı yukarı. Açıkladığı adaya da yazık ediyor. Yani bir aday açıkladınız; aday konuşsun. Bizim rakibimiz o olsun. ‘Yok, illa o olmasın rakip’ diye bir süreç tarifleme peşinde. Biz de hayretle süreci izliyoruz. İyi devlet insanı, devletin esas sorunlarıyla ilgilenir.

"SEÇİM, BELİRLENEN ADAYLAR ÜZERİNDEN YÜRÜSÜN"

Ve ben, ‘İşinize bakın’ diyorum. Gerçek işinize, doğru olan sorunlarınızla ilgilenmenizi öneriyorum. Ve bırakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi, İstanbul halkı, İstanbul'da belirlenen adaylar üzerinden yürüsün ve onların ortaya koyacağı performansa da halkın vereceği kararla karar verirsin. Bu kadar basit. Ama bu basit süreç, demokratik anlayışı illa zorlaştırma gayreti, işte açılışlar, mitingler vesaireler yaparak, yerel seçimi bu kadar sabote etmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda gerçek meselelerin, işte bu üreticinin meseleleri olduğunu, bunlarla ilgilenmesi gerektiğinin de altını çiziyorum.”