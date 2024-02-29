İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın emekliler ile ilgili açıklamasına tepki: Dalga geçecek seviyede...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler ile ilgili, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını hicap duyarak dinledim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Gerçek bir kentsel dönüşüm projesine imza attıklarını belirten İmamoğlu, "Gerçek diye üstüne basa basa söylüyorum, çünkü kentsel dönüşümün sahtesini de yapıyorlar. Bu sahtesi meselesi önemli. Her ne kadar bir esprili gibi olsa da kısmen bu sahte meselesini vatandaşımıza yaşatıyorlar. Kimin yaptığını aslında siz çok iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUN YUMAĞI OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Gerçek kentsel dönüşüm, insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Bu sorunun çözümlerinden birisi olması gereken kentsel dönüşümün, bu şehirde, bu arkadaşlar yüzünden kendisi de bir soruna dönüştü. Kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı düşünülüyor."

"FİKİRTEPE TALİHSİZLİĞİ"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sahte işler yaparsınız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un göz önünde bulunan Marmara kıyıları, deniz kıyılarını lüks konutlarla bir yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız, kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları kentsel dönüşümden soğutur."

ERDOĞAN'IN EMEKLİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için 'seyyanen zam' önerisine kapıyı kapatmasına ve "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İmamoğlu, "Daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını hicap duyarak dinledim" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Tek emekli maaşı ile geçiniyor ve evini dönüştürecek. Ne yapacaksnız, sokağa mı bırakacaksınız? Biz o emeklilere 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Onlara ekstra bir ayrımcılık yapıyoruz."