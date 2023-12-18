İmamoğlu'ndan 'eş başkanlık' sorusuna yanıt: Benim kulağım kötü sesleri duymuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı konuşma sırasında bir muhabirin "eş başkanlık" tartışmaları üzerine sorduğu bir soruya, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bütün siyasi partilerin çalışmalarını duyuyoruz. Belliki İstanbul'da çoklu adayların yarışacağı bir durum olacak. Umarım demokrasi şölenine dönüşen bir seçim yaşarız" diye konuştu.

İmamoğlu, seçimlerde İstanbul'un ihtiyaçları üzerine bir seçim süreci yöneteceğini kaydetti. 5 yıldır muazzam bir diyalo kültürümüz var İstanbullularla. Her partinin adayı hayırlı olsun" dedi.

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

İYİ Parti'deki istifalar ve İstanbul için İYİ Parti ile ittifak konusunda kapıların kapanıp kapanmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim yorum yapabileceğim bir saha değil. Bir siyasi partinin iç meselesine ne yorum yaparım ne de müdahil olurum. Sadece üzüntü duyarım. Keşke kendi içlerinde daha bütünlüklü bir yapıları olsa. Onun dışında meclisimizde bulunan birtakım isimlerin istifası da kendi kararlarıdır."

Bir muhabirin, İBB meclisindeki İYİ Partili isimlerin istifası üzerinden İmamoğlu'na yönelik 'eş başkanlık' eleştirileri olduğuna ilişkin iddiaların da sorulduğu İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor" dedi.