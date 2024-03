İmamoğlu'ndan hükümete: "Bu ülkeyi nasıl bu hale getirdik diye utanmak size düşer"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenilenen Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı’nı hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “Bugün her yerde, her arkadaşımız, bir açılışla İstanbul'a hizmetlerini sunma gayreti içindeydi. Ya açılış ya temel atma derken, yani bizim şu bir günlük performansımızla bile… Ben onlara ne diyeyim? ‘Metal yorgunu’ mu diyeyim, ‘mental yorgunu’ mu diyeyim? Ne diyeyim? Bizimle mücadele değil, bizi izlemekten bile yorulurlar, bitap düşerler” dedi.

