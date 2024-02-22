İmamoğlu'ndan ittifak mesajı: Kimsenin kuşkusu olmasın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin ittifak mesajı vererek, "Milletin ittifakını temsil eden, birlikte düşündüğümüzü, birlikte yol yürüdüğümüzü güçlü bir millet ittifakını kuracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, İBB Yol Bakım Müdürlüğü, Altyapı ve Onarım Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile kurumun iştirak şirketleri İSFALT A.Ş ve AĞAÇ A.Ş.’nin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmalar, düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sultangazi Cebeci Yatırımları Açılışı”nda hakla buluştu. CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir de buluşmada İmamoğlu’na eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında, "Biz, yaklaşık 5 yıldır sadece çözüme, icraata, hizmete odaklanmış bir belediyecilik yapıyoruz" dedi.

"Bu sayede yıllarca ihmal edilmiş, içinden çıkılmaz hale gelmiş sorunları çözüyoruz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bundan sonra da yolumuza aynı şekliyle devam edeceğiz. Alacağımız destekle, sizlerin oylarıyla daha da hızlanarak, daha da güçlü işleri bütün şehrimizde harekete geçireceğiz. İstanbul'umuzun dört bir yanına hizmet ve yatırım götürmeye devam edeceğiz."

İTTİFAK MESAJI

Açıklamasında ittifak mesajı da veren İmamoğlu, şunları ifade etti:

Milletin ittifakını temsil eden, milletiyle birlikte düşünen, konuşan insanlar olarak, bu şehirde bulunan herkesin bizimle bu yönetimde var olduğunu, birlikte düşündüğümüzü, birlikte yol yürüdüğümüzü güçlü bir millet ittifakını kuracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim sözümüz, bizim yüreğimiz, bizim gönlümüz, bizim gözümüz, bizim yüzümüz inanın iyiliğin dışında, güzel duyguların dışında, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak. Bu anlamda bizim tek yolumuz var: Milletimize hizmet. O bağlamda yolumuz açık olsun. Bu mahalle ve maden çevresinde yaptığımız güzel hizmetler, buraya açtığımız lojistik merkeziyle beraber şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

ERDOĞAN'A GÖNDERME

"Hükümet, belediye, şu, bu fark etmez" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Yeter ki, sorunları hızlı çözmek adına aklın, kanunun, yasanın öngördüğü ne varsa, iş birliği içerisinde, hızlı ve etkili çözümleri birlikte tasarlayalım. Ama bunun için illa, işte ‘Herkes aynı partiden olacak, herkes şu olacak, herkes bu olacak’ diye bir kaide yok" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da seçmenlere gözdağı verdiği açıklamasına göndermede bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu memleketin, bu milletin gündemine böyle lüzumsuz işleri taşıyanlar, gerçekten bu milletin kalitesinin farkında değil. Milletimizin; 86 milyon insanımızın, 16 milyon hemşerimizin, bu süreçleri en nizami şekliyle anlayıp, işlerin yapılma biçimine bakıp, ‘Yeter ki hizmet alalım’ bakışıyla hareket ettiğinin hepimiz farkındayız. Ne gerekir? Açıkçası; milletçe bütün kurumlarda partizanlığı bırakmak, partizanlıktan arınmak ve herkesin işine odaklanması gerekir. Bu anlamda tam da bu bahsettiğim işin prensipleri ve özü burada."