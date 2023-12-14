İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki disiplin ve istifalara ilişkin ilk yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in talebi üzerine istifa eden belediye meclis üyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve bazı meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkında kendisine sorulan soruya "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diye cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili meclis üyelerinin istifası sonrası yaşanan süreçle ilgili başka bir partinin içinde devam eden süreçler hakkında konuşmayacağını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de bir otelde düzenlenen “Dünya Metrolar Zirvesi Açılış Oturumu"na katıldı.
İmamoğlu'na, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve bazı meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkındaki yorumu soruldu.
İmamoğlu, "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" şeklinde yanıt verdi.
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin iş birliği talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Özkan, daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Meral Akşener’in istifa etmesini istediği İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekili seçen 7 İBB Meclis Üyesi ve İbrahim Özkan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.