İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki disiplin ve istifalara ilişkin ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in talebi üzerine istifa eden belediye meclis üyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve bazı meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkında kendisine sorulan soruya "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diye cevap verdi.

Siyaset 14.12.2023 12:04 Giriş: 14.12.2023 12:04

Güncelleme: 14.12.2023 12:22 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA