İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin açıklama: "AK Parti adayı ile ilgisi yoktur"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece’de bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisinin olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

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ANKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 10, 2024 İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" Özgür Özel'den AKP'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya tepki AKP'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı